Российский рынок привлечения в прошлом году вырос на 1 трлн рублей Портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физических лиц в российских банках по итогам прошедшего года увеличился на 3-3,3% (+1 трлн руб.) и достиг объема в 31,5 трлн руб., эти данные предоставлены экспертами ВТБ

При этом объем срочных депозитов физлиц уменьшился в 2020 году ориентировочно на 10% до 20,6-20,7 трлн руб. В то же время рынок накопительных и текущих счетов (за исключением счетов эскроу) значительно вырос. Его объем увеличился на 40% и превысил 10,6 трлн руб. Как отмечают аналитики ВТБ, общий объем остатков на срочных счетах и счетах до востребования (без учета счетов эскроу), показал рост в 990 млрд руб. с учетом валютной переоценки.

В условиях, когда ключевая ставка Центробанка страны снизилась на 2 п. п., произошло пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам. Кроме того сильное давление на рынок сбережений оказала пандемия коронавируса, вызвавшая экономическую и социальную неопределенность. Кроме того на рынок оказал влияние рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. По мнению начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, все эти факторы существенно повлияли на поведение вкладчиков, которые разделились на несколько основных групп.

«Первая группа активно снимала деньги со счетов и переводила их в наличную форму, что привело к росту наличной денежной массы в обращении на 2,35-2,40 трлн руб. Вторая группа поступала более осторожно, переведя деньги со среднесрочных и долгосрочных вкладов на краткосрочные депозиты и накопительные счета», - сообщил Максим Степочкин, уточнив, что вторая группа вкладчиков оказалась более многочисленная.

По данным эксперта, рынок отреагировал на такое поведение предложением различных вариантов накопительных счетов в рублях, а также введением ряда краткосрочных вкладов с повышенными ставками. «В результате портфель рублевых накопительных счетов в российских банках увеличился, по нашим оценкам, в два раза и к концу года достиг 2,8-3 трлн руб. Этому способствовала также ценовая политика кредитных учреждений, которые понижали ставки по накопительным счетам значительно медленнее, чем по вкладам», - отметил Максим Степочкин.

Третья группа вкладчиков, по мнению эксперта, стала активно переводить свои сбережения в более доходные инструменты, что оказало положительное влияние на рынок частных инвестиций. Его развитие поддерживалось банками и брокерскими компаниями, сопровождалось активной рекламой, а также развитием технологий и инструментов инвестирования.

«Благодаря своевременным и продуманным мероприятиям по поддержке субъектов экономики со стороны государства, Центрального банка и крупнейших кредитных учреждений, рынок классических сбережений в нашей стране достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год. Изменилась структура срочности сбережений, так доля средств до востребования выросла на 9 п.п., клиенты банков стали активно пользоваться накопительными счетами и краткосрочными вкладами вместо долгосрочных инструментов. Кроме того вызванные пандемией ограничения ускорили развитие технологий дистанционного управления сбережениями», - заключил Максим Степочкин.