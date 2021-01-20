«Ак Барс» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч КХЛ 21 января

21 января «Ак Барс» сыграет с «Локомотивом» в очередном матче регулярного сезона Чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики Фонбет рассказывают о ставках на данный матч.

В какой форме «Ак Барс»

«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 48 матчах казанцы заработали 75 очков. «Ак Барс» лидирует и в общей таблице Чемпионата КХЛ.

Команда Дмитрия Квартальнова набрала отличный ход. «Ак Барс» проиграл всего в 2 из 15 последних матчей КХЛ. В 12 из 13 выигранных встреч на этом отрезке казанцы победили в основное время. В последнем матче «Ак Барс» прервал победную серию из трех встреч, уступив рижскому «Динамо» в овертайме (4:5 ОТ).

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В 47 матчах ярославцы набрали 63 очка.

В начале января «Локомотив» выдал серию из четырех побед подряд. Серия прервалась 11 января, когда ярославцы уступили московскому «Спартаку» (3:4). Затем «Локомотив» выиграл у ЦСКА (3:0), после чего вновь потерял очки в матчах с «Трактором» (0:4) и «Металлургом» (1:4).

«Ак Барс» – «Локомотив»: статистика личных встреч

В пяти последних официальных очных встречах команд трижды победил «Ак Барс», дважды – «Локомотив». Во всех матчах победитель определился в основное время. На своей арене «Ак Барс» оказался сильнее «Локомотива» в двух последних очных встречах.

Очные встречи «Ак Барса» и «Локомотива» в Казани редко проходят результативно. Ставка на тотал меньше 5,5 прошла в 10 из 11 последних матчей команд на арене «Ак Барса».

Прогноз экспертов на матч «Ак Барс» – «Локомотив» 21 января

Победа «Ак Барса» в основное время за 1.80

«Ак Барс» в хорошей форме. Казанцы победили в 13 из 15 последних матчей, они выигрывали у «Авангарда», московского «Динамо», «Автомобилиста». На этом отрезке казанцы лишь раз проиграли в основное время – в выездной встрече с «Салаватом Юлаевым» (3:7). Дома «Ак Барс» играет увереннее, чем в гостях, и часто побеждает в основное время. Казанцы победили в 14 из 15 последних матчей на своем льду, в 13 из них – в основное время.

«Локомотив» слабо играет в гостях. Ярославцы уступили в трех последних выездных матчах и лишь раз за семь предыдущих встреч в гостях смогли победить в основное время.

На стороне победы «Ак Барса» и статистика очных встреч. Казанцы обыграли ярославцев в трех из четырех последних официальных матчей, во всех встречах – в основное время.

Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 1,5 за 2.35

«Ак Барс» – одна из лучших команд Чемпионата КХЛ по пропущенным шайбам. В 48 матчах казанцы пропустили 102 шайбы, показатель меньше только у двух команд. Дома «Ак Барс» играет особенно надежно. Так, на выезде казанцы пропустили 60 шайб в 24 играх, на своей арене – 42 в 24 матчах, в среднем 1,8 за игру. «Ак Барс» пропустил больше одной шайбы в основное время лишь в одном из трех последних домашних матчей. «Локомотив» же не смог забить в гостях больше одного гола в двух последних встречах.

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