Группа компаний «Ариант» по итогам 2020 года остается лидером на винодельческом рынке страны

В связи с пандемией коронавируса компания оптимизировала бизнес-процессы и выпустила алкогольную продукцию объемом, соответствующим потребительскому спросу (в 2019 ГК «Ариант» было произведено 106 млн бутылок вина). Валовый сбор винограда агрофирмой «Южная» (также входит в состав группы компаний «Ариант») по итогам 2020 года составил 68 187 тонн с урожайной площади 6 433 га, что значительно превышает средние показатели как по региону, так и по всей России.

В 2020 году агрофирма «Южная» продолжила реализацию программы создания новых виноградников. Ввиду интенсивных закладок в предыдущие годы и достижения запланированного уровня площадей, программа посадки виноградников составила 369 га. В 2021 году запланировано посадить около 600 га. Общая площадь виноградников агрофирмы сегодня составляет 8 133 тыс. га. В планах группы компаний «Ариант» в течение нескольких лет увеличить площадь до 10 тыс. га.

В питомнике агрофирмы «Южная» по итогам года произведено более 3 млн саженцев и около 2 млн прививок. По производительной мощности и инновационности комплексу нет равных как в России, так и в странах СНГ. Посадочный материал реализуется по всей стране.

Агрофирма «Ариант», вошедшая в группу компаний в прошлом году, реализовала 92 145 тонн мясной продукции, тем самым увеличив производство на 8 % по сравнению с предыдущим годом. Сегодня она продолжает оставаться ведущим в Уральском федеральном округе мясным производителем. Уникальность агрофирмы заключается в принципе замкнутого цикла: от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной продукции в сети современных фирменных магазинов.

«В целом прошедший год для компании характеризовался укреплением рыночных позиций, ростом партнерской базы, расширением ассортимента. Повышенное внимание традиционно уделялось качеству выпускаемой продукции. Для того, чтобы предлагать рынку современные конкурентные решения, одной из главных задач в 2020 г. было развитие и модернизация производства. Мы нарастили мощности по переработке и хранению виноматериалов, автоматизировали и цифровизировали все основные производственные процессы», - прокомментировал управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

В 2020 компания реализовала один из значимых инвестиционных проектов – открытие в Краснодарском крае Центра энологии Chateau Tamagne. Мощный винодельческий центр уникальный туристический объект отражает новый вектор развития компании, берущей курс на удовлетворение потребностей широкого круга потребителей и формирование культуры пития в стране. Объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд руб. В планах на 2021 год запуск еще одного масштабного туристического комплекса в Анапе.