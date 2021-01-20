Пассажиропоток аэропорта Новый Уренгой в 2020 году сократился на 28,4%

В 2020 году пассажиропоток аэропорта Новый Уренгой (входит в холдинг «Аэропорты регионов») составил более 701,1 тыс. пассажиров, что на 28,4% меньше, чем в предыдущем году, сообщила пресс-служба аэропорта. В частности, в апреле падение превысило 81%.

Снижение вызвано ограничениями из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении. Пассажиропоток на московском направлении снизился на 44,5%, однако краснодарское и омское направления продемонстрировали рост на 66% и 30% соответственно. Самыми популярными направлениями стали Москва, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Санкт-Петербург и Самара.

Всего в 2020 году из аэропорта Новый Уренгой было совершено более 6 тыс. полетов. Рейсы выполняли 40 авиакомпаний, 13 из которых — на регулярной основе. По данным пресс-службы аэропорта, объем обработанного груза и почты за 2020 год вырос на 8% и составил 4,5 тыс. тонн.

Напомним, что пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово снизился в 2020 году на 44% и составил 3,55 млн человек.

Михаил Мананников