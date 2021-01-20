Байден намерен отменить выход США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату

Избранный президент США Джо Байден в первый день своего срока планирует подписать несколько указов. Среди них — указ об отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возвращении в Парижское соглашение по климату. Инаугурация состоится сегодня, 20 января.

«Избранный президент Байден примет меры не только для того, чтобы обратить вспять наиболее серьезный ущерб, нанесенный администрацией (Дональда.— “Ъ”) Трампа, но и для того, чтобы начать продвигать нашу страну вперед»,— говорится в сообщении команды Джо Байдена.

Документы также будут касаться борьбы с пандемией, экономической помощи бизнесу и гражданам, поддержки кредитования студентов. Также будет приостановлено строительство стены на границе с Мексикой, чтобы, в частности, проанализировать законность финансирования проекта.

Инаугурация Джо Байдена состоится сегодня в 20:00 по московскому времени. В комитетах Сената США при этом уже начались слушания на ключевые посты в кабинете министров следующего президента. Кандидаты выступили вразрез с политикой Дональда Трампа по некоторым вопросам, однако были и сходства — например, Россия и Китай по-прежнему упоминаются в качестве «главных угроз безопасности США».

Подробности — в материале “Ъ” «"Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой на годы вперед"».