Банк УРАЛСИБ запустил виртуальную бизнес-карту

Банк УРАЛСИБ предлагает новый продукт для бизнеса — виртуальную бизнес-карту Mastercard®. Виртуальная карта выпускается в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ — Бизнес Online». Ее может выпустить действующий клиент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), уже имеющий пластиковую бизнес-карту Банка УРАЛСИБ*.



Заполните заявку в «УРАЛСИБ — Бизнес Online» и получите реквизиты виртуальной карты. После этого привяжите карту к мобильному устройству (мобильный телефон, часы, планшет и пр.) через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и совершайте повседневные операции.

С виртуальной картой доступны:

оплата товаров и услуг в сети Интернет (с использованием реквизитов карты);

оплата покупок в магазинах через POS-терминалы с использованием мобильных устройств везде в мире, где принимают к оплате карты Mastercard.

Держатели виртуальной бизнес-карты также могут зарегистрироваться в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус, которая позволяет получать бонусы за покупки и обменивать их на скидки и предложения от партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, образование и развлечения, реклама и продвижение, товары и услуги, транспорт и путешествия.

Банк УРАЛСИБ активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 483 банкомата, 522 платежных терминала.