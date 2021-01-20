Оператор AliExpress вдвое увеличит число пунктов выдачи заказов

Китайский оператор доставки Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group) увеличит количество пунктов выдачи заказов с AliExpress в России в два раза. Для этого он договорился о партнерстве с компанией «Сберлогистика».

«В ближайшее время интернет-заказы AliExpress можно будет получить в 12,5 тыс. постаматов и пунктов выдачи "Сберлогистики" по всей стране. За счет сотрудничества со "Сберлогистикой" число точек выдачи Cainiao за год вырастет вдвое»,— говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).

Пока дополнительные пункты заработают в Москве, позднее должны подключиться точки и в других регионах. До партнерства у Cainiao было около 19 тыс. собственных и партнерских пунктов выдачи во всех регионах России.

В декабре 2020 года сообщалось, что Cainiao планирует вложить в российский рынок еще 700 млн руб. Этими средствами компания рассчитывает стимулировать малый и средний бизнес в регионах, например ателье или точки ремонта, открывать новые пункты выдачи заказов AliExpress.

Подробности — в материале “Ъ” «Китайская логистика стимулирует точки».