Ко Дню Республики Индия

26 января, в день, когда в 1950 году вступила в силу Конституция Индии, провозгласившая страну республикой, мы поздравляем весь народ Индии с национальным праздником — Днем Республики.

Мы поздравляем суверенное, социалистическое, светское и демократическое государство, которое гарантирует своим гражданам свободу мысли, выражения мнений, убеждений, вероисповедания, культов, равенство положения и возможностей, и желаем индийскому народу дальнейших успехов в экономическом развитии страны, сохранении безопасности и укреплении обороноспособности.

Индию по праву называют уникальной страной с древнейшей цивилизацией и культурой. Богатая история развития государства, сильные традиции и искренние теплота и радушие, с какими жители страны встречают гостей, привлекают в Индию множество туристов со всего мира, стремящихся познать культурные ценности и особенности страны.

Миролюбивое государство, которое на протяжении всей истории свято оберегает свои границы. При этом важно отметить, что руководство страны заботится о безопасности рубежей своей родины, уделяя большое внимание укреплению оборонной мощи армии. В последние годы Индия занимает в прессе первые строчки в связи с информацией о перевооружении армии, приобретении новых образцов вооружений, технологий на военные разработки, создании новых производств, опережая другие страны.

Фото: Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»

С гордостью отмечаем, что на военном параде войск столичного гарнизона можно будет увидеть образцы вооружения, производимые индийской промышленностью по российским лицензиям в рамках российско-индийских отношений, и в том числе при участии АО КБП и в целом холдинга «Высокоточные комплексы».

В числе предприятий, многие годы успешно сотрудничающих в военно-технической сфере с Республикой Индия, важное место занимает АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова».

У КБП с Индией многолетние и постоянно развивающиеся отношения. Начало тесному и плодотворному сотрудничеству АО КБП с Минобороны Индии и предприятиями оборонной промышленности Индии было положено в 1985 году. Именно тогда предприятие передало индийской стороне лицензию на производство противотанковых ракетных комплексов «Конкурс-М». Индийское государственное предприятие БДЛ успешно освоило их производство.

В последующие годы на вооружение индийской армии поступили такие образцы вооружений разработки АО КБП, как выстрелы ЗУБК20 «Инвар» с управляемой ракетой 9М119М с передачей лицензии на производство, автоматический гранатометный комплекс АГС-30, снайперские винтовки ОСВ-96 и ряд других комплексов вооружения.

В 1998 году Индию посетила делегация АО КБП во главе с генеральным конструктором — начальником предприятия А. Г. Шипуновым. Тогда в ходе визита был подписан ряд контрактов на поставку нового вооружения для индийской армии. Представителями индийской стороны для гостей было организовано посещение монастыря, где живет Далай-Лама. Эта поездка в целом оставила незабываемые впечатления у сотрудников предприятия.

Фото: Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»

Для самостоятельного оперативного решения всех вопросов ВТС в Индии было открыто первое за рубежом представительство КБП.

В июне 2001 года КБП с официальным визитом посетил объединенный секретарь МО Индии Ц. Р. Мохапатра. Его встречал руководитель предприятия академик А. Г. Шипунов. Это была важная, плодотворная и очень теплая встреча, в ходе которой обсуждались многие вопросы сотрудничества и развития, роста взаимопонимания и взаимовыручки, культуры, семейных ценностей и традиций.

В истории делового сотрудничества по поставке военно-технической продукции на индийский рынок КБП проводились и проводятся демонстрационные стрельбы экспортной продукции как в России, так и в Индии. Результаты этих демонстрационных стрельб, подтверждая высокие тактико-технические характеристики изделий, помогают заказчику составить мнение о разработках, их ТТХ и принять решения о закупках.

В настоящее время имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества по модернизации БМП-2 индийского производства путем установки комплекса вооружения с системой управления огнем и управляемым вооружением «Корнет-Э», а также по поставкам зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-Cl».

В 2009 году, после создания АО «НПО “Высокоточные комплексы”», возможности поставок различного вооружения для Индии расширились. Началась совместная работа. Это и обслуживание уже имеющейся у индийской стороны техники, и предложения по ее модернизации, и предложения о поставке новых комплексов вооружения. Так, реализуется проект по снабжению запасными частями ЗРК «Стрела-10», обсуждается вопрос по поставкам комплекса активной защиты для танков «Арена», по линии Рособоронэкспорта выигран международный конкурс на поставку ПЗРК «Игла-С», который будет не просто поставляться, но и собираться в Индии в соответствии с двухэтапным проектом, и многое другое. Наше современное военно-техническое сотрудничество стремится к соответствию проводимой правительством Индии политике Make in India, направленной на развитие национальной оборонной промышленности, созданию новых производств высокотехнологичной продукции.

Фото: Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»

Предприятия холдинга «Высокоточные комплексы» всегда с удовольствием принимают участие в международной выставке вооружений Defexpo India, имеющей высокий мировой статус, представляя наиболее интересные разработки для индийской стороны. Так, к примеру, формируя экспозицию на выставке в 2018 году, учитывая огромную продуктовую линейку, КБП в первый раз представило морской комплекс «Панцирь-МЕ» и комплекс ШАК — штурмовой автоматный комплекс. К сожалению, 2020 год не принес нам радость встречи на этой выставке.

В минувшем году потеря коммуникационных связей сильно повлияла на активность сотрудничества в мире, но никто не отменял возможности дистанционного общения. Важно было перестроиться. Несмотря на пандемию и закрытые границы, нам удалось наладить дистанционный канал связи. Мы проводили важные видеоконференции, онлайн-встречи специалистов, таким образом, успешно прошло подписание контрактов и договоров о сотрудничестве. Несомненно, что это ценный опыт и для будущего сотрудничества. Самую активную помощь оказали военный атташе бригадный генерал Раджеш Пушкар /Brigadier Radjesh Pushkar/ и помощник военного атташе полковник Р. С. Будхвар /Colonel RS Budhwar. Продуктивная деятельность и хорошие отношения поддерживаются в первую очередь благодаря их профессионализму, корректности и дипломатии.

Уверены, что у нашего сотрудничества есть хорошие перспективы. Индия — надежный партнер. И сегодня холдинг «Высокоточные комплексы» готов предложить индийской стороне разработки практически по всем направлениям вооружения, которые полностью отвечают существующей в Индии системе контроля надежности и качества образцов вооружения. Мы готовы к обсуждению направлений дальнейшего развития, к поиску административных ресурсов и созданию совместных производственных мощностей.

Фото: Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»

Надеемся, что в дальнейшем мы продолжим активно расширять горизонты нашего сотрудничества, что новые образцы вооружений, созданные нашим совместным трудом, будут показаны в столице Индии уже на следующем параде в честь Дня Республики в 2022 году.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, стабильности, дальнейшего развития и процветания страны. С праздником, друзья!

Холдинг АО «НПО “Высокоточные комплексы”» и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»