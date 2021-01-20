Трамп помиловал бывшего инженера Google Левандовски

Американский инженер Энтони Левандовски, работавший в Google и приговоренный к 18 месяцам тюрьмы за кражу у компании конфиденциальной информации о технологиях беспилотного вождения, стал одним из тех, кого Дональд Трамп помиловал, уходя с поста президента США. Как отмечается в заявлении Белого дома, «господин Левандовски заплатил высокую цену за свои действия и намеревается посвятить свои таланты во благо общества».

Энтони Левандовски в 2017 году был обвинен в краже технической информации по созданию лазерного радара (лидара) у компании Waymo, принадлежавшей Google. Как утверждали в Google, инженер скачал себе эту информацию перед уходом из компании в 2016 году и использовал ее на новом месте работы в Uber Technologies. Суд обязал Uber вернуть все похищенные документы. Господин Левандовски был уволен из Uber, в августе 2019 года в отношении его было возбуждено уголовное дело по факту кражи технологий. В марте 2020 года он признал свою вину, и в августе 2020 года суд приговорил его к 18 месяцам лишения свободы.

Однако по решению суда бывшему инженеру Google было разрешено явиться для отбывания срока уже после того, как пойдет на спад пандемия COVID-19. Таким образом, господин Левандовски еще не начал отбывать наказание, а теперь благодаря помилованию ему этого и не придется делать. В интервью порталу TechCrunch господин Левандовски выразил благодарность Дональду Трампу и всем людям, оказывавшим ему помощь и поддержку в ходе процесса от себя и своей семьи «за возможность двигаться вперед».

Алена Миклашевская