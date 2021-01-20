В Краснодаре 85% заявок на рефинансирование приходится на потребкредиты

В Краснодаре 85% заявок на рефинансирование кредитов приходится на потребительское кредитование. Об этом говорится в исследовании «Райффайзенбанка», проанализировавшего 25 тыс. заявок из 43 городов РФ.

В Анапе этот показатель также составляет 85%, в Новороссийске он чуть ниже – 82%. На втором месте по общем количеству во всех трех городах находятся заявки на рефинансирование кредитных карт. В Краснодаре и Анапе на их долю приходится по 10%, а в Новороссийске – 14% заявок. Кроме того, 4-5% составляют заявки на рефинансирование ипотечных кредитов.

В Москве и Санкт-Петербурге заявки на рефинансирование потребкредитов также превалируют 73 и 77%, соответственно. При этом, на втором месте в этих городах находятся заявки на рефинансирование ипотеки – 23% и 13%. На долю кредитных карт приходится лишь 4 и 10%, соответственно. Чаще всего кредитные карты рефинансируют в Перми (25%), в Томске (23%), в Калининграде, Брянске и Воронеже (по 22%), отмечают в «Райффайзенбанке».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в ноябре 2020 года выдали 48,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 22,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему кредитования регион занимал третье место в РФ, уступая только Москве (64,2 тыс.) и Подмосковью (55,5 тыс.).

Алексей Белянин