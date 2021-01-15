На Кубани театры и концертные залы откроются 21 января

В Краснодарском крае с 21 января разрешается работа театров, концертных залов и Домов культуры. Соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности подписал сегодня глава региона Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, учреждения культуры смогут работать при условии, что заполняемость зрительных залов не превысит 15%, а также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, включая соблюдение масочного режима и социальной дистанции. В случае выявления нарушений организации будут закрывать.

Всего на Кубани работают более тысячи муниципальных культурно-досугового учреждений.

Как писал "Ъ-Кубань", 31 декабря на Кубани открылись кинотеатры.

Наталья Решетняк