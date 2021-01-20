Потерпевший по делу жены мэра Томска не явился в суд

В Томске сегодня, 20 января, начался судебный процесс над супругой арестованного мэра Ивана Кляйна Галиной, которой предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом рассказали в Кировском райсуде, добавив, что в заседании была установлена личность подсудимой, однако из-за неявки потерпевшего разбирательство перенесли на 25 января на 16:00.

Управлением СКР по Томской области Галине Кляйн инкриминируется ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), за что ей грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 13 ноября 2020 года супруга градоначальника ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска по делу ее мужа. Эксперты расценили повреждение как «не опасное для жизни или здоровья». Госпожа Кляйн полностью признала вину. В конце 2020 года дело с обвинительным заключением поступило на рассмотрение суда, 12 января по нему прошли предварительные слушания.

Как писал “Ъ”, Ивана Кляйна, который возглавил Томск в 2013 году, задержали 13 ноября прошлого года. Сейчас в отношении его расследуется сразу три уголовных дела. Последнее из них завели в минувший понедельник. По версии СКР, высокопоставленный чиновник совмещал работу в мэрии с продвижением коммерческих интересов предприятия «Томское пиво», основным акционером которого он сам и является. Это дело расследуется по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Кроме того, градоначальник подозревается в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Он якобы помешал томскому застройщику получить земельный участок, примыкающий к заводу ОАО «Томское пиво». Предприниматель планировал возвести на нем жилой квартал. Также градоначальника подозревают в выделении своей дочери земельного участка площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости.

Подробнее о деле госпожи Кляйн — в публикации “Ъ” «Супруге томского мэра инкриминируют насилие к силовикам».

Константин Воронов, Новосибирск