Песков: идеология Путина связана с процветанием России, а не с Западом

Президенту России Владимиру Путину близки идеи либерализма, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, идеология главы государства Владимира Путина не направлена против Запада, а связана с процветанием России. Так Дмитрий Песков прокомментировал мнение бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что господин Путин является носителем «антилиберальных, антидемократических и антизападных идей», которое он высказал в статье для журнала Foreign Affairs.

«Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей. Основная идеология Путина — это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии Путина. А все остальное уже, как вы понимаете, внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология, развитие наших отношений с другими странами зиждется именно на вот этой основной цели. Все должно быть в интересах России и для россиян»,— заявил Дмитрий Песков во время пресс-колла, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Он также заявил, что идеи либерализма близки Владимиру Путину, но «либерализм либерализму рознь». «Можно ли сейчас говорить о том, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса, которая как минимум способна стать темой для серьезной дискуссии»,— сказала господин Песков.

При этом Дмитрий Песков считает, что либерализма в чистом виде нет нигде в мире, но его элементы есть почти в каждом государстве. «В нашем присутствуют»,— заявил пресс-секретарь.