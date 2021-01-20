Цены на вторичном рынке жилья в Петербурге за год выросли в пределах 28%

По итогам прошедшего года цены на вторичном рынке в Петербурге выросли в пределах 28% в зависимости от типа жилья. Больше всего (на 25-28%) подорожали самые ликвидные квартиры — в домах, построенных в течение последних 10 лет. Однокомнатные и двухкомнатные «хрущевки» и «брежневки» увеличились в цене в зависимости от локации от 10% до 22%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков специализированного агентства «Петербургская недвижимость».

Лидерами спроса в 2020 году стали Всеволожский район (Мурино и Кудрово) с долей 22,8%, а также Приморский (11,1%), Невский район (8,3%) и Красносельский (8,2%) районы Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что элитная недвижимость в Петербурге, в свою очередь, в 2021 году может подорожать на 8-12%.