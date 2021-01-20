Более 70% клиентов «АльфаСтрахование» получили скидку на ОСАГО после нового этапа либерализации Более 70% клиентов «АльфаСтрахование» по ОСАГО с положительной страховой историей получили при пролонгации договора более дешевое предложение по итогам нового этапа либерализации тарифов, стартовавшего в сентябре 2020 г. Стоимость полиса для таких водителей снизилась более чем на 1 000 руб., следует из анализа портфеля компании

Указание Банка России, позволившее страховым компаниям рассчитывать стоимость ОСАГО по-новому, учитывая индивидуальный профиль клиента, вступило в силу в сентябре 2020 г. Базовая ставка тарифа перестала быть одинаковой для всех, теперь страховщики могут определять ее для каждого автовладельца индивидуально в зависимости от множества параметров. «АльфаСтрахование» при оценке клиента по ОСАГО использует 17 факторов, в числе которых – марка, модель, мощность ТС, возраст собственника ТС, возраст, стаж и др.

Стоимость полиса для аккуратных водителей-клиентов «АльфаСтрахование» снизилась более чем на 1 000 руб. рублей за полис. Для 37% автомобилистов размер скидки составил 5-10%, для 13% –10-15%.

Среди регионов, получивших наиболее значимое снижением стоимости полиса – Москва и Московская область (-4,2%), Свердловская область (-5%), Республика Татарстан (-7,4%), Омская область (-5,8%), Самарская область (-6,7%), Тюменская область (-6,5%), Ханты-Мансийский АО (-7,2%) и др.

«Благодаря введению новой системы тарификации в ОСАГО страховщики получили возможность индивидуально оценивать риски по каждому водителю, предоставляя безубыточным автомобилистам серьезное снижение стоимости полиса. При этом, в соответствии со справедливой оценкой риска, для клиентов с большим количеством ДТП, молодых водителей тариф вырос. Важно, что цена больше не зависит от региона – индивидуализация сместила акцент на профиль самого клиента, поэтому абсолютно во всех регионах есть те, кто получил как скидку, так и надбавку. Такая система поощряет аккуратных водителей и позволяет им получить страховой продукт на более выгодных условиях», – говорит Павел Нефедов, руководитель управления по работе с данными и бизнес-аналитике «АльфаСтрахование». – Примечательно, что в нашей компании чаще всего скидки на ОСАГО получали автомобилисты из Москвы и Московской области – порядка 300 тыс. автовладельцев или более 70% всех столичных клиентов компании».