В 2021 году на ремонт горэлектросети Воронежа могут направить 250 млн рублей

АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС, с ноября 2019 года входит в периметр компании «Россети Центр») в 2021 году направит на реализацию ремонтной программы более 250 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Энергетики собираются отремонтировать оборудование 435 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ. Также запланирован ремонт зданий более чем на 100 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Кроме того, будут обновлены 1,5 км воздушных и 8 км кабельных линий различного уровня напряжения.

В пресс-службе отметили, что энергетики продолжат работу по опиловке трасс воздушных линий электропередачи «от древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах». В 2021 году специалисты ВГЭС планируют обрезать более 500 деревьев.

Александр Прытков