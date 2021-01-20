Экс-замначальника отдела вневедомственной охраны по Невинномысску будут судить за мошенничество

Следствие в отношении бывшего заместителя начальника территориального отдела вневедомственной охраны по Невиннномысску закончено, дело передано в суд. Правоохранители подозревают экс-замначальника в мошенничестве (ч. 3 ст. 159, ч.3 ст. 30 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Как ранее сообщал источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Руслан Долинский.

Согласно данным следствия, в июле 2020 года экз-замначальника, зная, что не может повлиять на решение вопроса, получил от знакомого 55 тыс. руб., за которые обещал помочь с прохождением военно-врачебной комиссии для устройства на работу в отдел вневедомственной охраны. Ранее, в июне 2020 года он совершил аналогичное преступление, пообещав за вознаграждение помощь прохождении психологического тестирования другой мужчины. Он не смог до конца довести преступный умысел, так как мужчина не прошел тестирование, из-за чего не передал деньги.

Как ранее писал “Ъ-Юг” в отношении бывшего замначальника отдела вневедомственной охраны в 2021 году было возбуждено еще одно дело за аналогичное преступление.

Наталья Шинкарева