На Ставрополье экс-замначальника отдела вневедомственной охраны подозревают в покушении на мошенничество

Ставропольский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника межрайонного отдела вневедомственной охраны по Невинномысску. Правоохранители подозревают его в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Руслан Долинский.

По данным следствия, в августе 2020 года экс-замначальника пообещал знакомому за 30 тыс. руб. решить вопрос о прохождении военно-врачебной комиссии для трудоустройства в территориальный отдел вневедомственной охраны. Однако он знал, что не может повлиять на решение этого вопроса. Мужчина действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, поэтому подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю при получении денег. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в конце декабря следственный отдел Невинномысска возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по тем же статьям. Следствие собирает доказательства по двум эпизодам преступлений.

Наталья Шинкарева