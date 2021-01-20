Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Тамбова не состоялся

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Тамбова признала конкурс несостоявшимся, сообщили в городской думе. Для участия в конкурсе были зарегистрированы два кандидата: глава Котовска и бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Плахотников («Единая Россия») и сотрудник центра психологической помощи «Интеграция» Андрей Толмачев. Последний кандидат отказался от участия в конкурсе сразу после регистрации. Напомним, всего конкурсная комиссия получила семь заявок.

“Ъ” предполагал, что конкурс не состоится и врио мэра Тамбова продолжит работать лидер местной ячейки «Родины» Максим Косенков, который не имеет права участвовать в выборах из-за судимости. Он возглавляет город с конца прошлого года. Предыдущий градоначальник Наталья Макаревич ушла в отставку после победы «Родины» на выборах в гордуму Тамбова, в которой партия заняла 24 из 34 мест.

Подробнее о конкурсе на выборы мэра Тамбова читайте в материале “Ъ”.

Сергей Толмачев