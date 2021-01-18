Опубликован список кандидатов на должность главы Тамбова

Тамбовская гордума опубликовала список кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на должность главы Тамбова. Как ранее сообщал “Ъ”, в списке семь фамилий. И.о. градоначальника Максим Косенков документы подавать не стал: из-за уголовного прошлого стать полноправным градоначальником он не может.

Документы представили сотрудники коммерческих и госпредприятий, чиновники и неработающие граждане:

Илья Андреев, сотрудник отдела организации сервисной поддержки центра комплексной поддержки одного из головных отделений Сбербанка (бывший директор Дома молодежи); участвовал в праймериз «Единой России» на выборах в гордуму Тамбова 2020 года;

Андрей Бажилин, безработный, участвовал в конкурсе на должность главы Тамбова в 2019 году (тогда мэром стала Наталия Макаревич);

Игорь Блюм, гендиректор тамбовского мусороперерабатывающего завода (бизнес-партнер семьи другого кандидата — Алексея Плахотникова), экс-депутат гордумы;

Дмитрий Калачинский, главный специалист ФГУП «Звездный» (московская структура «Роскосмоса»), участвовал в конкурсе по выбору главы города в 2017 году;

Алексей Плахотников, глава Котовска, бывший топ-менеджер ЮКОСа и экс-депутат Госдумы от «Единой России»;

Дмитрий Серебряков, безработный, выдвигал свою кандидатуру от ЛДПР на выборы депутатов гордумы 2020 года;

Андрей Толмачев, директор Бюро безопасности жизни и бизнеса ООО «Ресурсный центр “Интеграция”», участвовал в конкурсе на пост градоначальника 2017 года, на выборах в гордуму 2020 года поддержал Максима Косенкова.

Конкурсная комиссия, сформированная на паритетной основе тамбовской обладминистрацией и гордумой, 20 января должна определить двух финалистов отбора на пост мэра. После этого на ближайшем заседании депутаты выберут из них нового градоначальника.

О главной интриге выборов главы Тамбова читайте в публикации “Ъ”.