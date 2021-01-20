Рост цен на жилье в Москве за год снизился почти вдвое

Москва заняла 68-е место в мировом рейтинге роста цен на жилье Global Residential Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank по итогам третьего квартала 2020 года, пишет РБК. Российская столица с ростом в 5,1% опустилась на 57 строчек — с 11-го места годом ранее, когда рост цен составлял 10%.

При этом позиция Москвы изменилась также относительно предыдущего квартала: на 68-е место столица переместилась с 92-го, рост цен составлял 2,4%. Санкт-Петербург сохранил пятое место в рейтинге с ростом цен за третий квартал в 18,6%.

Лидеры по росту цен на жилье:

Манила, столица Филиппин (+35% за год). Измир, Турция (+28%). Анкара, столица Турции (+27%).

«Несмотря на то что Москва опустилась в позициях рейтинга, ценовые индикаторы рынка показывают положительную динамику на протяжении всего года. Рост цен на жилую недвижимость в Москве не останавливался ни в карантинные месяцы, ни позже, а только ускорился на фоне снижения ключевой ставки, роста доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам»,— отметила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

В исследовании оценивалась ситуация на рынке недвижимости в 150 крупных городах разных стран мира. Рост стоимости жилья авторы считали в национальных валютах.

О ситуации на рынке недвижимости читайте в материале “Ъ” «Новостройки пошли в рост».