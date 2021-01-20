Заместители главы УФССП по Иркутской области стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве

В отношении двух заместителей руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) сообщает следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Иркутской области.

В деле также фигурирует начальник Правобережного отдела судебных приставов Иркутска. Уголовное дело возбуждено на основе материалов регионального УФСБ.

«По версии следствия, в декабре 2019 года должностные лица УФССП по Иркутской области, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили путем обмана хищение денежных средств федерального бюджета, выделенных УФССП, под видом начисления подчиненным сотрудникам повышенных премиальных выплат по итогам работы в четвертом квартале 2019 года»,— говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Предполагаемая сумма средств, полученных в результате мошеннической схемы, не называется. В рамках расследования уголовного дела в рабочих кабинетах и по месту жительства фигурантов проведены обыски.

Екатерина Еременко, Иркутск