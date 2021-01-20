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Правительство РФ выделило Кубани 600 млн рублей на льготные кредиты для АПК

Правительство России выделило из федерального бюджета Краснодарскому краю более 600 млн руб. на выдачу льготных кредитов предприятиям агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По данным властей региона, льготные краткосрочные займы под 5% годовых смогут получить как крупные сельхозпредприятия, так и малые формы хозяйствования.

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка сообщил, что средства распределены таким образом, что профинансированы будут все приоритетные направления в сфере АПК.

«Их можно направить на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства, перерабатывающую промышленность», – рассказал он.

Господин Коробка также добавил, что льготные кредиты позволяют сельхозпроизводителям Краснодарского края обеспечивать свои предприятия всеми необходимыми ресурсами в преддверии сезонных полевых работ. Кроме того, они позволяют проводить модернизацию и, тем самым, увеличивать объемы производства продукции и ее качество.

В администрации Краснодарского края отмечают, что 2021 году на укрепление АПК региона направят 7,4 млрд руб., которые будут выделены из федерального и краевого бюджетов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году инвесторы реализовали в Краснодарском крае 162 проекта в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 100 млрд руб. Больше всего проектов сейчас реализуется пищевой и перерабатывающей промышленности – около 70 на общую сумму 52 млрд рублей. Кроме того, 28 проектов на 11,2 млрд рублей реализуют в области животноводства.

Алексей Белянин


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