В Хабаровске возбуждено уголовное дело после заражения кишечной инфекцией в школе-интернате

В Хабаровске 20 воспитанников и три сотрудника школы-интерната заразились кишечной инфекцией. СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

По данным следствия, заражение кишечной инфекцией детей и работников в общеобразовательном госучреждении выявлено в ходе мониторинга СМИ и интернета. «Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья удовлетворительное. Их жизнь вне опасности»,— отмечается в пресс-релизе ведомства.

Константин Грошин, Хабаровск