В СИЗО Москвы продлили ограничения из-за коронавируса

Московское управление ФСИН продлило введенные из-за пандемии коронавируса ограничительные меры в следственных изоляторах города. В частности, приостановлены свидания, ограничен вывоз арестованных на судебные заседания.

«В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, а также согласно постановления главного санитарного врача ФСИН России, с 18.01.2021 и до особого указания в подведомственных учреждениях УФСИН России по г. Москве продолжают действовать режимно-ограничительные мероприятия»,— сообщается на сайте службы.

Прием людей осуществляется только в СИЗО № 7, а прием арестованных, следующих через Москву транзитом — в СИЗО № 12. Передачи не принимаются за исключением лекарств и медицинских изделий. Вывоз арестованных на судебные заседания и следственные действия ограничен, увеличено количество заседаний по видеосвязи. Краткосрочные и длительные свидания приостановлены, ограничен вход людей (в том числе членов ОНК) на территорию учреждений.

Напомним, почти все московские СИЗО приостановили прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных с 19 октября. Вместе с тем, члены столичной ОНК в 2020 году на 20% увеличили число посещений столичных СИЗО.

Подробнее о новых правилах — в материале “Ъ” «Все в "Капотню"».