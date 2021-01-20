Власти Кузбасса продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Из-за распространения коронавируса власти Кемеровской области продлили режим изоляции в домашних условиях для жителей от 65 лет до 3 февраля, сообщает оперштаб региона.

Пожилые люди могут покидать место жительства в случае, если необходимо посетить медорганизацию, аптеку, магазин, органы власти и проч. Также нарушить режим самоизоляции можно в экстренных и бытовых ситуациях.

Не соблюдать режим могут сотрудники предприятий и организаций, чье нахождение на рабочем месте необходимо.

По данным опперштаба на 20 января, на территории области выявлено 28 263 случая COVID-19. Выздоровели 25 576 человек, умерли 504 пациента. На домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах находятся почти 3 тыс. жителей.

Артем Шпек