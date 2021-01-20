Суд рассмотрит иск о ликвидации ВТОЦ 24 февраля

Заседание по иску прокуратуры Татарстана о ликвидации Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) пройдет в Верховном суде республики 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, прокуратура обратилась в суд с иском на прошлой неделе. Ведомство считает, что деятельность общественного объединения «противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан».

По данным прокуратуры, на протяжении последних лет в деятельности ВТОЦ выявили

факты экстремисткой деятельности, однако действенных мер к устранению причин и условий этого активисты не приняли.

«Так, в 2019 году на территории г. Казани проведено публичное мероприятие, на котором выступления отдельных лиц были направлены на распространение экстремистской идеологии, в частности, возбуждение вражды в отношении представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку – русские, а также формирование представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что по итогам мероприятия четырех активистов привлекли к ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств». (ст. 20.3.1 КоАП РФ ).

"Ъ-Казань"