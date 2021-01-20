Twitter заблокировал аккаунт Национальной ассамблеи Венесуэлы

Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись Национальной ассамблеи Венесуэлы. Аккаунт обновленного состава парламента @LaNuevaAsamblea недоступен, при переходе на него указывается, что действие профиля приостановлено в связи с нарушением правил сообщества. Учетная запись оппозиционных депутатов @AsambleaVE продолжает работать.

Напомним, в январе 2019 года в Венесуэле начался политический кризис после инаугурации на второй президентский срок Николаса Мадуро, что привело к массовым протестам в стране. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента, его поддержало более 50 государств.

В декабре 2020 года в стране прошли парламентские выборы, на которых победу одержала правящая партия. Ни оппозиция, ни власти ряда стран, в том числе США, итогов голосования не признали.

О ситуации в Венесуэле читайте в материале “Ъ” «Народ решил оставаться независимым, суверенным и свободным».