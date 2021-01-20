Кандидат на пост главы Пентагона поддержал предоставление оружия Украине

Претендующий на пост главы Минобороны США Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине. По его мнению, ее объемы не нужно менять.

«Сейчас есть хороший баланс летальной и нелетальной помощи, соответствующий потребностям Украины»,— сказал господин Остин на заседании комитета Сената Конгресса США (.pdf). Он пообещал пересмотреть объемы помощи, если это потребуется.

Кандидат на пост главы Пентагона сказал, что будет «решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки», чтобы сохранить территориальную целостность Украины «в условиях продолжающейся агрессии со стороны России».

Оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает выделение $250 млн Украине на военную помощь. Это на $50 млн меньше, чем в 2020 году. В документе упомянута необходимость выпуска отдельного доклада по Украине — с описанием ее военных возможностей и потребностей, а также с оценкой прогресса в реформах в оборонной сфере.

Подробнее об оборонном бюджете — в материале “Ъ” «В американский бюджет заложили Россию».