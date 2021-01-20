Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» из Бильбао, сообщает Marca.

«Барселона» в воскресенье в финале Суперкубка Испании проиграла «Атлетику» в дополнительное время со счетом 2:3. Месси в концовке встречи получил прямую красную карточку за удар сзади по голове игрока соперников Асьера Вильялибре. Для 33-летнего аргентинца это первое удаление за 753 официальных матча в составе сине-гранатовых во всех турнирах.

Как отмечает Marca, Месси пропустит матч Кубка Испании против «Корнельи» 21 января и игру чемпионата Испании с «Эльче» 24 января. Обе встречи «Барселона» проведет на выезде. «РИА Новости»