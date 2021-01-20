Конституция и коронавирус остаются для Думы в приоритете

Госдума во вторник на первом после зимних каникул заседании приняла примерную программу законопроектной работы на последнюю для седьмого созыва десятую сессию. Как сообщил коллегам спикер нижней палаты Вячеслав Володин, на рассмотрении в Думе находятся 1226 законопроектов, 266 из которых приняты в первом чтении, два — во втором.

Одним из приоритетов весенней сессии станет продолжение работы над законопроектами в развитие одобренных прошлым летом поправок к Конституции. В 2020 году Госдума приняла 21 такой закон, еще четыре документа находятся на рассмотрении. Так, уже в первый день весенней сессии были приняты во втором чтении президентские поправки к Семейному кодексу о приоритете Конституции РФ над противоречащими ей международными договорами. А 20 января Дума рассмотрит в первом чтении два законопроекта о запрете иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих.

Коронавирус тоже пока не уходит из думской повестки. Господин Володин поручил комитету по контролю и регламенту провести анализ правоприменительной практики 37 законов, принятых в 2020 году в рамках борьбы с пандемией. Как рассказал “Ъ” первый заместитель председателя этого комитета Олег Нилов («Справедливая Россия»), речь может идти прежде всего об обеспечении граждан лекарствами и койко-местами, доступности медицинских услуг. Депутатам предстоит изучить этот вопрос на предмет возможных законодательных пробелов.

Кроме того, в приоритетном порядке Дума будет заниматься реализацией послания президента Федеральному собранию. По словам Вячеслава Володина, план законодательного обеспечения реализации прошлогоднего послания выполнен на 85%: реализовано 34 пункта из 40. Еще три законопроекта приняты в первом чтении, два находятся на рассмотрении в профильных комитетах.

Ксения Веретенникова