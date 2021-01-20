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18-й тур чемпионата Италии

«Кальяри»—«Милан» 0:2 (Ибрахимович, 7 (пен.), 52).

Положение команд. 1. «Милан» — 43 очка. 2. «Интер» — 40. 3. «Наполи» — 34 (после 17 матчей). 4. «Рома» — 34. 5. «Ювентус» — 33 (17). 6. «Аталанта» — 32 (17).

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