Адвокат не подтвердил информацию о задержании бывшего владельца «Трех китов»

Кирилл Труханов, адвокат бывшего владельца торговых центров «Три кита» и «Гранд» Сергея Зуева, не подтверждает информацию о его задержании в рамках дела о самоуправстве. Ранее СМИ сообщали о задержании бизнесмена в аэропорту Шереметьево.

«Я представляю Зуева в рамках арбитражных споров. Мне известно, что он на днях вернулся из Германии в Россию и, по моим сведениям, сейчас находится у себя дома. Факт его задержания я не подтверждаю»,— приводит его слова ТАСС. Господин Труханов заявил, что заявил уголовное дело о самоуправстве существует давно: «Оно основано на показаниях одного человека, который абсурдно утверждает, что Зуев сам у себя украл имущество. Зуев категорически отрицает это обвинение».

Агентство «Интерфакс» сообщало со ссылкой на информированный источник о задержании Сергея Зуева в аэропорту Шереметьево. «Зуев был задержан 15 января в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске в рамках возбужденного против него в августе прошлого года уголовного дела по статьям 35 и 330 УК РФ (самоуправство группой лиц по предварительному сговору)»,— сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей материалов дела.

В апреле 2010 года Наро-Фоминский городской суд приговорил Сергея Зуева к восьми годам заключения за контрабанду мебели. По версии следствия, в 2000 году руководители нескольких фирм организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита». Мебель ввозили из Германии, Италии, Франции и Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара. В результате в период с января по август 2000 года в Россию контрабандным путем были ввезены товары общей стоимостью более 60 млн руб. Тогда же суд приговорил к реальным и условным срокам наказания еще восьмерых обвиняемых.

В августе 2020 года “Ъ” сообщал, что Сергей Зуев вернул себе после долгой борьбы контроль над торговым комплексом «Три кита». Соответствующее решение принял Арбитражный суд Московской области, признав недействительным назначение без ведома господина Зуева как бенефициара нового руководства компании, управляющей ТК.

Подробности — в материале “Ъ” «Отсижу как надо и верну».