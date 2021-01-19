Микрорайон у Лебедянского шоссе в Липецке предложено застроить малоэтажным жильем

В рамках развития 43 га территории около Лебедянского шоссе и трассы Орел-Тамбов в Липецке региональное управление строительства и архитектуры предложило застроить район улицы Шахтерская малоэтажными домами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Липецка по итогам проведения общественных обсуждений проекта.

Кроме жилой застройки улицы Шахтерская проект предполагает возведение ТРЦ, лечебно-диагностического и административно-делового центров, ресторана и гостиницы. Планируется и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, центра боевых искусств, ледовой арены и здания скорой помощи. Проект направлен в региональное управление строительства и архитектуры для принятия решения об утверждении или доработки. Годом ранее сообщалось, что площадка автодороги Орел – Тамбов – Лебедянское шоссе может стать одной из двух выбранных федеральных территорий, при застройке которых могут применить принципы стандарта комплексного развития территорий. Вторая - в микрорайоне Университетский.

Подробнее о том, как может выглядеть подобная застройка, читайте в материале “Ъ-Черноземье” - «Воронеж прирастет КУРТами».

Ирина Лобанова