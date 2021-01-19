Власти Ростова опровергли закрытие туристско-информационного центра

Департамент экономики Ростова опроверг информацию о прекращении деятельности туристско-информационного центра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как говорится в сообщении, у департамента экономики возникла проблема с исполнением муниципального контракта. В ноябре 2020 года был объявлен конкурс «Организация деятельности туристско-информационного центра в центральной части города Ростова-на-Дону» на сумму 2,9 млн руб. Заявок на него не поступило, поэтому прием заявок был продлен до 11 января. Но и после этой даты участники не подали заявки. «Речи о закрытии ТИЦ в центре города по инициативе городских властей вообще не идет. Повышение привлекательности города, в том числе, для внутреннего туризма — одна из стратегических задач. Проблема с исполнителями муниципального контракта. В 1 квартале 2021 года, после корректировки технического задания, планируется повторное объявление конкурса в электронной форме с целью определения исполнителя»,— рассказала директор городского департамента экономики Полина Коростиева, ее слова приводятся в сообщении.

Напомним, ранее руководительница ТИЦ Дарья Головко сообщала, что центр прекратил работу.

Наталья Шинкарева