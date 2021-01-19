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Бен Аффлек и Ана де Армас, Лос Анджелес, 2020

Фото: East News

Бен Аффлек и Ана де Армас расстались

Пара прекратила отношения после года, проведенного вместе

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По сообщениям источников, близких к паре, инициатором решения стала Ана, однако расставание не стало сильным ударом для Бена.


«Бен больше не встречается с Аной,— приводит слова своего источника американское издание People .— Она прекратила отношения, они были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, вынужден, поскольку его дети живут здесь».

Действительно, у Аффлека есть двое сыновей и дочь от первой жены — Дженнифер Гарнер. Причем весь прошлый год в социальных сетях и от источников появлялись сообщения о том, что де Армас прекрасно ладит с детьми Бена.

Бен Аффлек и Ана де Армас, Лос Анджелес, 2020

Бен Аффлек и Ана де Армас, Лос Анджелес, 2020

Фото: East News

Звездный роман закрутился после того, как Бен и Ана познакомились на съемках триллера «Глубокие воды» в Новом Орлеане в начале прошлого года. Уже в марте они отправились в свой первый совместный отпуск на Кубу, а чуть позже в Коста-Рику. В апреле де Армас подтвердила догадки фанатов, призналась, что состоит в отношениях с Аффлеком, и рассказала, что они вместе отметили ее 32-летие.

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