Бен Аффлек и Ана де Армас расстались

По сообщениям источников, близких к паре, инициатором решения стала Ана, однако расставание не стало сильным ударом для Бена.

«Бен больше не встречается с Аной,— приводит слова своего источника американское издание People .— Она прекратила отношения, они были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, вынужден, поскольку его дети живут здесь».

Действительно, у Аффлека есть двое сыновей и дочь от первой жены — Дженнифер Гарнер. Причем весь прошлый год в социальных сетях и от источников появлялись сообщения о том, что де Армас прекрасно ладит с детьми Бена.

Бен Аффлек и Ана де Армас, Лос Анджелес, 2020 Фото: East News

Звездный роман закрутился после того, как Бен и Ана познакомились на съемках триллера «Глубокие воды» в Новом Орлеане в начале прошлого года. Уже в марте они отправились в свой первый совместный отпуск на Кубу, а чуть позже в Коста-Рику. В апреле де Армас подтвердила догадки фанатов, призналась, что состоит в отношениях с Аффлеком, и рассказала, что они вместе отметили ее 32-летие.