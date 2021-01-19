В Татарстане подтвердили четыре новых случая смерти от COVID-19

В Татарстане за сутки выявили четыре новых летальных исхода от коронавируса. Об этом говорится в сообщении штаба по борьбе с COVID-19.

Скончались двое мужчин 1932 и 1938 годов рождения, а также две женщины 1938 и 1951 годов рождения. «Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отметили в штабе.

Всего на сегодняшний день в регионе подтвердили 229 случаев смерти от COVID-19.

Напомним, сегодня в Татарстане выявили 90 новых случаев коронавируса.

"Ъ-Казань"