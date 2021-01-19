Генеральский дом в Ижевске планируют восстановить за счет федеральных средств

Власти Ижевска направят заявку на финансирование реставрации Генеральского дома в Федеральную адресную инвестиционную заявку. В течение 2021 года будет подготовлен соответствующий пакет документов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что в настоящее время муниципалитет разрабатывают дорожную карту реализации указанного проекта. Ее сформируют до 1 февраля. По предварительным оценкам, восстановление Генеральского дома может обойтись в 150 млн руб. Еще столько же средств понадобится на приобретение современного музейного оборудования.

Напомним, что в 2020 году власти Ижевска рассматривали предложение инвестора, готового вложиться в реставрацию и ремонт Генеральского дома, являющегося объектом культурного наследия. В здании предлагалось разместить ресторанный комплекс и гостиницу, при этом размещающиеся сейчас там музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры должны были переехать в другие помещения.

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