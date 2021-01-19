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После гибели ростовского моряка при крушении судна возбуждено уголовное дело

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта) после гибели капитана судна Arvin, потерпевшего крушение у берегов Турции. Об этом сообщает пресс-служба ММСУТ СК РФ.

Следствие установило, 17 января 2021 года в акватории Черного моря в районе провинции Батын Турецкой Республики потерпел крушение теплоход Arvin. В результате капитан судна, ростовчанин 1984 года рождения, погиб. Следствие устанавливает обстоятельства крушения, а также круг лиц, допустивших нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, тело Виталия Галенко, капитана затонувшего судна было найдено 18 января.

Наталья Шинкарева


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