Ростовский моряк найден мертвым после крушения сухогруза у берегов Турции

В Турции найдено тело ростовчанина Виталия Галенко, капитана сухогруза Arvin, затонувшего в минувшее воскресенье. От этом сообщает Радио Sputnik.

«Турецкая береговая охрана позвонила оперативному дежурному Росморречфлота. Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин»,— говорится в сообщении.

Судно Arvin потерпело крушение у берегов Турции 17 января. Причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.

Наталья Шинкарева