ВАСО завершает допэмиссию для финансирования программы по Ил-114-300 и ремонта «Придачи»

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, структура ОАК — Объединенной авиастроительной корпорации) завершает допэмиссию, в результате которой уставный капитал общества увеличится более чем на 1 млрд руб. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». При планируемом размещении дополнительных 38,5 млн шт. акций номинальной стоимостью 40 руб. каждая посредством закрытой подписки ВАСО разместило 76% от этого объема. Таким образом, уставный капитал общества увеличится на 1,17 млрд руб. вместо планируемых 1,54 млрд руб. За счет допэмиссии ВАСО намеревалось довести средства госбюджета на ряд программ, прежде всего на Ил-114-300 и реконструкцию заводского аэродрома «Придача», сообщали ранее на предприятии.

Напомним, ВАСО планировало провести модернизацию мощностей для выпуска компонентов Ил-114-300. Победителем торгов на разработку проекта реконструкции и техперевооружения для изготовления агрегатов в марте 2018 года стало АО «Казанский Гипронииавиапром». Проект предполагал модернизацию 1,97 тыс. кв. м цехов. ВАСО займется поставкой важнейших агрегатов — частей крыльев, рулей и мотогондол, в целом свыше 40% агрегатов.

Новый гражданский региональный турбовинтовой самолет Ил-114–300 совершил первый полет 16 декабря 2020 года. Он способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тыс. км. Самолет ориентирован на региональные рейсы, в том числе в районах Севера, Дальнего Востока и Сибири. Ил-114–300 должен заменить на внутренних авиалиниях импортные самолеты аналогичного класса и старые Ан-24 / Ан-26. Двигатель для нового Ил-114 могут сертифицировать к началу 2022 года.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Ил-114 состыкуют с мотором».

Ирина Лобанова, Мария Старикова