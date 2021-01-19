Сотрудник Нововоронежской АЭС организовал Крещенский забег

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В Нововоронеже – городе-спутнике Нововоронежской АЭС – состоялся Крещенский забег. Спортивно-массовое мероприятие организовал ведущий инструктор учебно- тренировочного пункта (УТП) Александр Барышников.

По словам организатора, такой забег проходит третий год подряд в Крещенский сочельник. Протяжённость маршрута – два километра: от Храма Христа Спасителя по городскому парку и обратно. Чтобы преодолеть этот путь, требуется приблизительно 15 минут.

В прошлом году к здоровому образу жизни решили приобщиться 70 горожан, а в этом – 45. В 2020 году была довольно тёплая бесснежная зима. А в январе 2021 года стоят настоящие крещенские морозы: столбики термометра опустились ниже минус 18 градусов.

Большинство участников забега – дети. Каждый бежал в комфортном для себя темпе. Все бегуны получили памятную медаль.

«Нововоронежская АЭС поддерживает инициативы, связанные с пропагандой здорового образа жизни. Благодаря увлечённым сотрудникам в нашем городе развиваются спортивные направления, в которых охотно участвуют люди всех возрастов. Горожане семьями включаются в активности на любом этапе», – отметил заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.

Нововоронеж – спортивный город: более 40% населения занимаются различными видами спорта. А сотрудники Нововоронежской АЭС не только участвуют в соревнованиях, но и сами организуют их. Ведущий инструктор УТП Александр Барышников и специалист управления информации и общественных связей Татьяна Сподарец подали заявки на участие в проекте Росатома «ЗОЖ Амбассадор», чтобы приобщить к физкультуре и полезным привычкам как можно больше нововоронежцев.