Манджукич подписал контракт с «Миланом»

Итальянский футбольный клуб «Милан» подписал контракт с хорватским нападающим Марио Манджукичем, сообщается на сайте команды. Договор заключен до конца сезона с возможностью продления еще на один год. В «Милане» 34-летний футболист будет выступать под девятым номером.

We have a new number 9?

Welcome, @MarioMandzukic9 ??#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd