Манджукич подписал контракт с «Миланом»

Итальянский футбольный клуб «Милан» подписал контракт с хорватским нападающим Марио Манджукичем, сообщается на сайте команды. Договор заключен до конца сезона с возможностью продления еще на один год. В «Милане» 34-летний футболист будет выступать под девятым номером.

Последним клубом Манджукича до перехода в «Милан» был катарский «Аль-Духаиль», он покинул его в июле. Осенью 2020 года с футболистом вел переговоры московский «Локомотив», однако стороны не смогли согласовать контракт.

В разные годы Марио Манджукич выступал за загребское «Динамо», немецкие «Вольфсбург» и «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». Становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы, выигрывал чемпионаты Хорватии, Германии, Италии. Манджукич забил 33 гола в 89 матчах за сборную Хорватии. Стал вице-чемпионом мира в 2018 году, после чего объявил, что завершает выступления за сборную.