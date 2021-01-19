Петербург занял второе место в РФ по количеству компаний-банкротов

За прошлый год в Петербурге обанкротились 729 компаний — юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это второй показатель по стране. Больше компаний-банкротов оказалось только в Москве (2012). На третьем месте — Московская область (706). Такие данные приводит Федресурс.

По сравнению с 2019 годом количество банкротств в бизнес-сегменте в России снизилось почти на 20%. В Петербурге данный показатель составил 10% — годом ранее несостоятельными в городе были признаны 802 компании.

Как отметила старший партнер юридической компании «ЭЛКО профи» Елена Козина, по логике, из-за последствий коронавируса банкротств, в принципе, должно быть больше. Однако на ситуацию повлиял мораторий на возбуждение дел о несостоятельности по заявлению кредиторов, введенный во время пандемии. В то же время 7 января 2021 года действие моратория закончилось, а значит, число банкротств будет расти, подчеркнула эксперт.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что рост числа банкротств среди физлиц в Петербурге по итогам минувшего года составил 74%.