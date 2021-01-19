«Рост продаж зафиксировали в сегменте помолвочных и обручальных колец»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие тенденции отметили ритейлеры.

Ювелирный рынок США — один из крупнейших и главных мире, от того его результаты особенно интересны. В конце прошлого года независимые ритейлеры рапортовали о росте продаж. Опрос провело профессиональное издание National Jeweler.

«Продажи были фантастическими. Только в декабре они были выше на 45%, чем в прошлом году. Декабрь 2019 года для нас был тоже рекордным. Не только клиенты покупали больше, но и средний чек был более высоким»,--рассказала в интервью онлайн-изданию представитель независимого ритейлера из Северной Каролины Spicer Greenе Jewelers Ева-Мишель Спайсер.

Отдельно интересная тенденция, которую отмечает Спайсер, — значительный рост продаж в ноябре-декабре в сегменте помолвочных и обручальных колец. Схожий тренд отмечает и представитель независимого ритейлера Van Scoy Jewelers из Пенсильвании. Как рассказала в интервью изданию владелица бутика Кэролин Хил, продажи выросли на 50% относительно 2019-го, при этом выросло не только количество, но и средний чек.

Схожую тенденцию отметили и представители индустрии из Арканзаса, а в Массачусетсе выделили еще один растущий сегмент — пуссеты с бриллиантами.

Хоть озвученные независимыми ритейлерами тенденции и позитивны, общие праздничные продажи ювелирных украшений 2020-го в США были на 4,3% ниже чем, в 2019-м.