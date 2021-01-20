Семен Варламов пропустил только один матч За две игры в его воротах не побывало ни одной шайбы

Главным героем очередного дня в регулярном чемпионате НХЛ оказался российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, во второй раз в сезоне занявший место в воротах своей команды и во второй раз не пропустивший ни одной шайбы. А одним из главных героев был отечественный форвард «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников, забивший в третьем матче подряд.

Матч, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл — 1:0 — высоко котирующийся «Бостон Брюинс», сделал актуальной довольно занимательную историю. Ее основное действующее лицо — Семен Варламов.

Варламову тридцать два, львиную долю профессиональной карьеры — с 2008 года — провел в НХЛ. Почти всегда был в лиге на хорошем счету, иногда — на очень хорошем. Но в 2019 году перешел из «Колорадо Эвеланш» уже не в том статусе, когда ждут постоянных подвигов. Его, например, не включали в число фронтменов разросшегося российского вратарского корпуса в НХЛ, не ставили рядом с Андреем Василевским или Сергеем Бобровским: статистика нормальная, но не грандиозная. И возраст вроде бы не предполагает новых взлетов.

Показательно, что, несмотря на совсем недурно проведенный Семеном Варламовым предыдущий сезон, говоря об «Айлендерс», эксперты обязательно останавливались на теме голкиперов.

Нью-йоркский клуб летом подписал еще одного вратаря из России — молодого Илью Сорокина. И вот в нем как раз видели колоссальный потенциал. А споры сводились к тому, сразу Сорокину удастся отвоевать ранг первого номера у ветерана или придется немножко подождать.

Но начало регулярного чемпионата эти представления напрочь опровергает. Тренер Барри Троц, про которого прекрасно известно, что больше всего в игре он уважает прочность, надежность, в стартовом матче первенства против «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил в ворота именно Варламова. И тот сыграл потрясающе: 24 отраженных броска, ни единого пропущенного гола, победа «Айлендерс» со счетом 4:0.

Троц собирался ставить на Варламова и в следующем матче — с тем же «Рейнджерс». Помешало ЧП: на раскатке партнер Кэл Клаттербак «размял» вратаря убойным броском в незащищенное место под маской и вывел его из строя. Зато представилась возможность наконец проверить в деле и Сорокина. Проверку он прошел так себе: «Айлендерс» пропустил пять безответных шайб.

Семен Варламов поправился к третьей игре сезона. И отработал ее так же убедительно, как первую. «Бостон» с его неплохим нападением нанес 27 бросков в створ, был среди них и убойный — в касание от Ника Ритчи. Варламов справился со всеми. А официальный сайт НХЛ после окончания матча спешил сообщить, что вообще-то так — двумя «сухими» матчами — открывать выступления в сезоне удавалось в НХЛ единицам.

Варламов повторил трюк, исполненный до него лишь чертовой дюжиной голкиперов.

А Троц, комментируя его игру, восхищался: «Ну надо же, насколько он спокоен…»

Вторая история — слегка попроще. Андрей Свечников — представитель совсем иного, нежели Семен Варламов, поколения. Свечникову всего двадцать, и он идет строго по восходящей. В дебютном сезоне закрепился среди ключевых игроков «Каролина Харрикейнс», в том, что за ним, то есть прошлом, закрепился в узкой когорте ее безусловных лидеров, стал наиболее острым форвардом. А в этом пока демонстрирует, что готов замахнуться на какое-нибудь серьезное по любым меркам бомбардирское достижение.

В третьем матче «регулярки» «Каролина» одолела «Нэшвилл Предаторс» — 4:2. Свечников набрал два очка — гол и передача. До «Нэшвилла» «Каролина» дважды играла с «Детройт Ред Уингс», обменявшись с ним выигрышами. И в этих встречах Свечников тоже поражал ворота. Таким образом, без гола со льда он пока не уходит, а в бомбардирской гонке держится в топ-десятке с пятью очками.

Алексей Доспехов