Старое бедро не ржавеет

Впервые выйдя на поле после двухмесячного перерыва, связанного с травмой бедра, ветеран «Милана» Златан Ибрахимович, забивший два гола, принес своему клубу победу над «Кальяри» — 2:0 — и сохранил ему лидерство в чемпионате Италии. А потрясающая результативность Ибрахимовича, кажется, заставила миланский менеджмент поверить в возможности еще одной знаменитости, чья карьера, казалось, вплотную приблизилась к финишу. Теперь в миланской атаке вместе со шведом будет играть хорват Марио Манджукич.

Очередной тур итальянского чемпионата завершился матчем, в котором «Милан» на выезде обыграл «Кальяри». Победа над аутсайдером сохранила миланскому клубу единоличное лидерство в первенстве. После нее он на три очка опережает «Интер», на девять — «Наполи» и «Рому» — и уже на целых десять, пусть при «лишнем» матче, считавшийся безусловным фаворитом турнира и завоевавший золотые награды в девяти предыдущих сезонах «Ювентус». А в неординарное событие очередной успех «Милана» превратило выступление Златана Ибрахимовича.

Игра шведа была основной темой осени в итальянском футболе. «Милан», казалось, жутко рисковал, когда прошлой зимой подписал с ним контракт. У Ибрахимовича шикарный послужной список, но до этого перехода он довольно долго, с 2018 года, играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» в американской лиге MLS, где плавно завершают карьеру многие потерявшие уровень и мотивацию звезды. Между тем риск оправдался.

Показатели Ибрахимовича были очень неплохими и во второй части предыдущего сезона, а в сезоне новом они просто фантастические.

Шведский форвард, которому уже 39 лет, забивал на стартовом отрезке чемпионата с такой регулярностью, с какой не поражал чужие ворота и в молодости, на пике славы, когда за ним охотились чуть ли не все основные футбольные гранды.

На этом фоне случившееся 22 ноября в матче с «Наполи» представлялось тем, кто переживает за «Милан», чуть ли не трагедией. Златан Ибрахимович получил в нем довольно тяжелую травму бедра. Она вывела его из строя почти на два месяца, а возвращение после таких повреждений обычно бывает мучительным. Но в случае с Ибрахимовичем все вышло иначе. В матче с «Кальяри» он провел на поле все полтора часа (причем не был заменен даже после того, как в концовке соперник остался в меньшинстве из-за удаления Алексиса Салемакерса) — и провел активно и безумно полезно. Именно на счету Ибрахимовича оба миланских мяча. Первый он забил с пенальти, второй — успев на длинную передачу Давиде Калабрии.

После этого дубля статистика Златана Ибрахимовича смотрится необычно, особенно для чемпионата, участников которого всегда выделяла плотная игра в защите.

С 12 голами он делит вторую позицию в списке бомбардиров с Ромелу Лукаку из «Интера», на три отставая от Криштиану Роналду из «Ювентуса». Но Роналду свои 15 мячей забил в 14 матчах, а Ибрахимович свою дюжину — в восьми. Таким образом, средняя результативность шведа составляет полтора гола за матч — невероятная цифра для первенств «большой пятерки».

Похоже, достижения Златана Ибрахимовича были не последней из причин, побудивших «Милан» совершить свою наиболее заметную сделку в рамках зимнего трансферного окна. Тренер команды Стефано Пиоли уже подтвердил, что в ближайшее время ее состав пополнит хорват Марио Манджукич.

История Манджукича, который чуть моложе Ибрахимовича (ему 34 года), похожа на историю шведа.

В завершившемся десятилетии он был одним из лучших нападающих в европейском футболе. В чемпионат «большой пятерки» — немецкий — Манджукич впервые попал в 2010 году, а в 2012-м, перейдя из «Вольфсбурга» в «Баварию», впервые очутился в суперклубе. После «Баварии» в карьере Манджукича были испанский «Атлетико» и итальянский «Ювентус». В сильнейших первенствах Марио Манджукич выиграл немало трофеев, а параллельно прибрел статус незаменимой фигуры для сборной Хорватии. Во многом благодаря ему она добралась до финала чемпионата мира в России в 2018 году.

Между тем прошлый сезон резко понизил его котировки. Появившийся летом 2019 года в «Ювентусе» новый тренер Маурицио Сарри практически не использовал Манджукича и даже не включил его в заявку на Лигу чемпионов. В рамках зимнего трансферного окна туринский клуб отдал сидевшего на скамейке форварда команде «Аль-Духайль» из чемпионата Катара, страны, куда обычно именитые футболисты уезжают, как и в США, доигрывать. За нее хорват успел провести перед пандемией всего полдесятка матчей, а летом сообщил о том, что договорился о расторжении контракта «по обоюдному согласию». Новый клуб, несмотря на постоянно появлявшуюся информацию об интересе к нему, в том числе со стороны московского «Локомотива», Манджукич тогда так и не нашел.

Алексей Доспехов