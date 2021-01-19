Двое дежурных ЕДДС задержаны по делу о гибели людей в результате снежной лавины в Норильске

Еще двое оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска задержали по делу о гибели людей в результате схода лавины. Их подозревают в халатности, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следователей, 36-летний и 52-летний дежурные с 11 декабря 2020 года, получая из ГУ МЧС России информацию о лавиноопасности, не добавляли ее в сводку. В результате глава администрации города, структурные подразделения и населения не были предупреждены. Подозреваемых поместили под домашний арест. Ранее такую же меру пресечения избрали для 39-летнего дежурного ЕДДС Норильска.

В минувшие выходные был задержан руководитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Норильска.

Следователи считают, что он не контролировал должным образом деятельность сотрудников, не проверил полноту информации о погодных условиях в сводке. Суд так же поместил его под домашний арест.

Кроме того, региональное управление СКР по материалам проверки прокуратуры возбудил еще одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц администрации Норильска по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть троих человек).

«Установлено, что вопреки требованиям закона муниципалитетом надлежащий контроль за фактическим использованием земельных участков, расположенных на территории спортивно-туристического комплекса «Гора Отдельная», а также законностью размещения строений, сооружений на них не обеспечен»,— говорится в сообщении краевой прокуратуры. Мужчина самовольно построил на территории комплекса дом, который был разрушен лавиной.

В начале 2021 года в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» сошла лавина. Снегом накрыло несколько домов, в двух из которых были люди. Спасатели извлекли из-под завалов тела погибших женщины, мужчины и малолетнего ребенка. Пострадал 14-летний подросток. Его с травмами госпитализировали в медучреждение.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «Делом занесло».

Екатерина Лукашевич