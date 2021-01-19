Суд не удовлетворил иск историка Соколова о защите чести и достоинства

Петроградский районный суд Петербурга отклонил иск историка Олега Соколова к Олега Соколова к Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он просил обязать ответчиков опровергнуть порочащие сведения и возместить моральный вред в размере 1 тыс. руб..

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в иске Соколову отказано.

Поясним, что речь идет о документальном фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», который в конце мая был показан на видеоплатформе Premier.

Олег Соколов в конце прошлого года был признан судом виновным в убийстве сожительницы Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Он приговорен к 12,5 годам заключения.

Подробнее о приговоре Олегу Соколову — в материале “Ъ-СПб” «Историк хочет пересчета»