В Алтайском крае разработают кодекс поведения в родительских чатах для защиты учителей

Депутаты Алтайского краевого заксобрания предложили минобразованию создать этический кодекс поведения в чатах родителей для защиты учителей. Кодекс войдет в статью нового законопроекта «О статусе педагогического работника», посвященную защите педагогов.

«Я провел онлайн-опрос среди педагогов, и главная тема, которая в нем звучала, — при помощи закона защитить педагогов от родителей, которые пишут во все инстанции жалобы на "гадких учителей". Это проблема, которая сегодня беспокоит учителей»,— цитирует пресс-служба парламента слова заместителя председателя комитета заксобрания по правовой политике Сергея Писарева.

По его словам, кодекс станет «основой для нормальных, рабочих взаимоотношений». Предполагается, что будет запрещено обсуждать одежду и личную жизнь учителей.

В середине декабря прошлого года краевой минобр анонсировал разработку нового законопроекта о статусе педагога. Документ направлен на улучшение соцположения учителей, стимулирование педагогической деятельности и повышение значимости и престижа профессии. В частности, в рамках проекта минобр предложил молодым учителям приносить клятву при поступлении на работу. Краевые депутаты уже приняли законопроект в первом чтении.

Подробнее о законопроекте министерства образования Алтайского края — в материале “Ъ-Сибирь” «Учителям предложат поклясться».

Юлия Сасевич